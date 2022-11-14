Mersin’de zeytin üreticileri hasat için işçi bulamıyor

Tarım işçileri ekim ve hasat zamanında devreye giriyor. Mersin'deki üreticiler zeytinin hasadında işçi bulamadıklarından, işçiler de yevmiyelerin azlığından şikayetçi.

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sürerken üreticiler, işçi bulamamaktan şikayet ediyor.

Her yıl ekim ayında başlayan ve ocak ayına kadar süren zeytin hasadı, havaların da güneşle geçmesiyle birlikte tüm hızıyla devam ediyor.

İşçi bulmak sorunu giderek artıyor

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, zeytin üreticilerinin her sene yaşanan sorunlardan biri olan zeytin toplama işçisi krizinin, bu hasat döneminde daha da arttığına dikkat çekti.

Mut ilçesinde yeterli mevsimlik işçi yok

Ortalama 250 ile 275 TL arasında olan günlük ücrete rağmen zeytin toplamak için işçi bulamadığını söyleyen zeytin üreticileri, Mut ilçesinde yeterli seviyede işçinin olmadığını vurguluyor.

Üretici hasat süresinin artmasından endişeli

Zeytin üreticileri, ilerleyen günlerde hasat süresinin yağışlı havaların da gelmesini göz önünde bulundurarak, uzamasından endişe ettiklerini kaydetti.

İşçiler de fiyatlardan şikayetçi

Zeytin toplamanın zor olduğunu ve yevmiyelerinin az olduğunu söyleyen işçiler ise yevmiyenin 300 liraya çıkarılmasını istedi.





