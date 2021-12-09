Mersin'deki organik pazar, aracısız olduğu için uygun fiyatlı ürünleri ile yoğun ilgi görüyor.

Mersin’in Erdemli ilçesinde, sadece üreticilerin ürünlerini aracısız olarak getirip sattığı pazar sayesinde hem satıcı hem alıcı alışverişten kârlı çıkıyor.

KÖYLÜ-ÜRETİCİ PAZARI PERŞEMBE GÜNLERİ KURULUYOR

Erdemli Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete alınan semt pazarında her perşembe günü kurulan 'köylü-üretici' pazarı, hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürüyor. Özellikle son aylarda üst üste gelen zamlardan da aracı olmadığı için etkilenmeyen pazarda, her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra doğal olarak yapılan zeytin, zeytinyağı, pekmez, turşu gibi çeşitli ürünler de yer alıyor. Hem taze hem de fiyatının market ve diğer pazarlardan uygun olması nedeniyle birçok vatandaş, üretici pazarını tercih ediyor.

"ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ BURADA ARACISIZ BULUŞUYOR"

Bahçesinde ürettiği ürünleri getirenlerden Rukiye Aydın, "Üreticiler olarak tüketicilerin bu pazarları tercih etmesini istiyoruz. Ürünler taze, fiyatlar çok uygun, marketlere göre yarı yarıya. Zaten üreticiyle tüketici zarar görüyor Türkiye'de, aradakiler kazanıyor. Bu pazarlarda hiç olmazsa ikisi de kazansın. Üreticiyle tüketicinin birleştiği yer burası, birbirlerine faydalı oldukları yer." dedi.

Mersin'deki pazarda üretici de vatandaş da kazançlı VİDEO



"ÜRETTİKLERİMİZİ BURADA TÜKETİCİYE UYGUN FİYATA SUNUYORUZ"

Üreticilerden Duran Genç, "Biz tarlada ürettiğimizi buraya getiriyoruz, burada da normal bir fiyatta satıyoruz, tüketici için daha ucuza geliyor. Bu üretici pazarı, kendimiz üretiyoruz, kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Zeytin yağımızın litresi 30 lira, keçiboynuzu pekmezimiz var kilosu 60 lira, dağlardan topladığımız andızların pekmezi var kilosu 80 lira, kendimiz dövüp kaynatıyoruz, kıvamına gelinceye kadar. Kendimiz yapıp ihtiyacı olana veriyoruz. Market fiyatları bizdeki fiyatların muhakkak çok çok üstündedir. Onların satışları yarım kilo veya 250 gram. Ama bizden pahalıdır. Bizimkinde bir de katkı yok, tatlandırıcı, renklendirici bizde yok. 5 kiloluk zeytini 40 liraya veriyoruz." diye konuştu.

KÖY YUMURTASI 1 LİRA

Marketlerde 2 liradan satılan köy tavuğu yumurtasını pazarda 1 ile 1.25 liraya sattıklarını belirten Murat Çakır ise köylü pazarı olduğu için ucuz sattıklarını aktardı.

Pazardan alışveriş yapan Saim Çulpa da özellikle marketten sebze ve meyve alışverişi yapmayıp üretici pazarını tercih ettiğini, fiyatların da uygun olduğunu kaydetti.