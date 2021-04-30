Mersinli kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak

Mersinde başlatılan bir proje kapsamında muhtarlığın dağıttığı defne yapraklarını evlerinde ayıklayan kadınlar için yeni bir gelir kapısı açıldı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeyle kadınlar evde defne yaprağı ayıklayarak aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

“DEFNE YAPRAĞI AYIKLAMA PROJESİ”

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların evlerinden çalışıp aile ekonomilerine katkı sağlama fırsatı yakaladığı “Defne Yaprağı Ayıklama Projesi” başladı.

Projeden yararlanmak için mahalle muhtarlarına başvuru yapan kadınlara defne yaprakları teslim ediliyor.

KADINLARA GELİR SAĞLAYICI FAALİYETLER

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Kent Konseyi ve Mersin’de ekolojik ürünler üzerine faaliyet yürüten bir firmanın işbirliği ile hayata geçirilen projeyle ekonomik durumu iyi olmayan, çalışamayan kadınların ev ekonomilerine katkı sunulması hedefleniyor.

Mahalle muhtarlarının duyurusu ile projeden yararlanmak için başvuru yapan kadınlara defne yaprakları, görevliler tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

450 KADIN BAŞVURDU

Projeye başvuru yapan kadınların evlerini tek tek gezen ve kolileri teslim eden Yenişehir Belediyesi görevlileri, kadınlara defne yapraklarını nasıl ayıklayacaklarını da anlattı. 450 kadının başvuru yaptığı projede bugüne kadar 200 kadına defne yaprakları evlerinde teslim edildi.