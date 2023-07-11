Mert Nayır, emekli maaşlarına seyyanen zamla ilgili soruları yanıtladı Ensonhaber canlı yayınına katılan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli vatandaşlarımızı mağdur edeceğini düşünmüyorum" dedi.

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Temmuz ayına gelinmesiyle milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlara yapılacak zamdaydı..

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunulurken zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Memurlara ise TÜİK'in yayınladığı enflasyon verilerine göre memurlara 17,55 oranında zam yapıldı. Buna ek olarak 8 bin 72 TL de seyyanen zam uygulandı.

Buna göre uygulanan zam oranlarıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi.

Zamların netleşmesinin ardından özellikle emekliler tarafından yapılan zam tartışma konusu oldu..

Bahçeli: Seyyanen artış kök ücrete yansıtılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında emekli maaşları ve zamlara değinerek "Açık ve samimi teklifimiz şudur. Memurlara yapılması planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması sonrası emekliye seyyanen zam artışı uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Ensonhaber olarak konuyu uzmanına sorduk.

Uzmanına sorduk: Emekliye seyyanen zam artışı uygulanacak mı

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanımız kayıtsız kalmayacaktır"

Bahçeli'nin çıkışının önemli olduğunu vurgulayan Mert Nayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncekiler gibi bu duruma da kayıtsız kalmayacağını söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli vatandaşlarımızı mağdur edeceğini düşünmüyorum.



Devlet Bahçeli'nin bu konuda yaptığı çıkışı önemliydi. Cumhurbaşkanımız daha önce de kayıtsız kalmadı bu konuyu.



Biliyorsunuz yüzde 25 verilmişti, 5 puan daha ilave etmişti. O, 5 puan olur 2-3 bin lira olabilir.



Dolayısıyla kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum.

"Dul ve yetim aylıklarında bir artış yok"

Yüzde 25 zamdan yararlanamıyor gözüküyorlar.. Örneğin; 5 bin 400 lira maaş alanlar yüzde 25 zamdan yararlanamayacak maalesef.



Bu durumda olan milyonlarca vatandaşa tek çare; Bahçeli'nin açıklamasıyla harekete geçilmesini beklemek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödenek hazırlaması.

Kök ücret nedir?

Kök maaş, yasal düzenlemelerin ardından emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkar. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Kök aylığı, aradaki fark tutarı ve emekli aylığının toplanması sonucu emekli maaşı ortaya çıkar.