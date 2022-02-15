Meslek lisesi maske üretiminden 7 milyonluk ciro yaptı

Koronavirüs salgını başladığında eğitime ara verilmiş, ancak meslek liseleri salgında mücadelede üretimleri ile aktif rol oynamıştı.

İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını sürecinde okullarını maske fabrikasına dönüştürerek önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Ürettikleri maskelerin marka patentini alan okul, U3 Maske adını verdikleri maske üretiminden 2 yılda da 7 milyon 100 bin liralık bir ciroya ulaştı.

KORONAVİRÜSTE KISITLAMALAR VARKEN ONLAR ÜRETTİLER

İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılının Mart ayında Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının açıklanması ile birlikte maske üretimi için kolları sıvadı. İnsanların dışarıya çıkmaya korktuğu, maske bulmakta zorluk çektiği bir dönemde okuldaki atölyede elde maske üretimine başlayan öğrenci ve öğretmenler, 2 yılda önemli bir başarı elde etti.

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, U3 Maske adını verdikleri maskelerden 2 yılda 7 milyonu aşkın ciro elde etti.

1,5 YILDA 35 MİLYON MASKE

Lise müdürü Tümen Aksu, "Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak pandeminin başlaması ile birlikte 18 Mart 2020 itibariyle maske üretimine başladık. O dönem, moda tasarım atölyemizde kısıtlı imkanlarla elde üretim yaptık, daha sonra özel firmalarla yaptığımız protokoller kapsamında firmalardan aldığımız makineleri herhangi bir bedel ödemeksizin okulumuza kazandırdık. Ortak üretim yaptığımız firmaların atölyelerinde malzemeleri bizim karşılamamız koşuluyla öğrenci ve öğretmenlerimizle maske ürettik. İlk etapta Urla’daki kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını gidermek üzere yola çıktık ancak daha sonra makine ve teçhizatları artırınca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği siparişlerle İzmir genelindeki tüm okullarımıza maske yaptık. 1,5 yıllık bir süre içerisinde 35 milyona yakın maske ürettik." dedi.

GÜNDE 1 MİLYON MASKE KAPASİTESİ

Üretime başladıkları dönemde insanların maske bulmakta zorlandığını ve bir maskenin 5 lira civarında olduğunu hatırlatan Aksu, "Biz ticari bir gaye olmaksızın, tamamen kamu ihtiyacını gidermeye yönelik atölye imkanlarımızı kullanarak bu işe başladık. Pandemi devam edince ihtiyaçlar da arttı. Kendi makinelerimiz günlük 200 bin adet maske üretim kapasitesine sahipken, yaptığımız protokollerle günde 1 milyona yakın maskeyi üretebiliyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, firmalardaki arkadaşlarımız ortak çalışıyor. 10 öğrenci, iki alan öğretmeni, bir teknik müdür muavini ve okul müdürü olarak ben, bu işi organize edip üretim faaliyetlerinde yer alıyoruz.





"KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA MASKE SAĞLIYORUZ"

Kısa sürede büyük miktarda üretim yapıp tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maske sağlayabiliyoruz. 2020 yılında 1 milyon 800 bin liralık bir ciromuz varken, 2021 yılında 5 milyon 300 bin liralık bir ciroya sahip olduk." diye konuştu.