Meslek lisesi öğrencileri ektikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirmek üzere iş başı yaptı.

Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bünyesinde kurulan sebze bahçelerinde hasat yapıyor.

2 BİN METREKARELİK ALANDA ÇALIŞIYORLAR

Biber, domates, çilek ve salatalık yetiştirilen 2 bin metrekarelik alanda ürün toplayan öğrenciler, aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyor.

40 ÖĞRENCİ GELİR ELDE EDİYOR

Okul Müdürü Hüseyin Mat, 2 bin metrekarelik alanın 400 metrekaresini salatalık yetiştirmeye ayırdıklarını belirterek, 40 öğrencinin, hasadı yapılan ürünlerden gelir elde ettiğini ifade etti.

ÜRÜNLERİ İLÇENİN ESNAFI ALIYOR

Hasadı yapılan ürünleri ilçedeki esnafa sattıklarını söyleyen Mat, "Tarım teknolojileri alanında 300 öğrencimiz var. 300 öğrencimizden şimdilik 40'ı, Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) kapsamında çalışıp, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürünlerimizi ilçedeki esnafa satıyoruz. Günlük hasadımız 200 kilograma yakın." dedi.

Mardin'de meslek lisesi öğrencileri için hasat zamanı VİDEO

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UYGULAMALI EĞİTİM ALIYORLAR

Okulun tarım bölümü öğretmenlerinden Ümit Zirek ise, "2 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretime başladık. Salatalık, domates, biber ve çilek üretimimiz var. Öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim yönünden katkı sağlıyor. Çünkü teoride gördükleri dersi, uygulama alanında da görmüş oluyorlar. Aynı zamanda maddi maddi yönden kazanç da sağlıyorlar." diye konuştu.

"HER YIL FARKLI ŞEYLER ÜRETİYORUZ"

Öğrencilerden Sultan Sol, elde ettikleri kazançla aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Her yıl farklı farklı şeyler görüp üretiyoruz. Bu işe başladığımızda imkanımız kısıtlıydı. Küçük şeylerle başladık, şimdi çok iyi durumdayız. Yaz meyve ve sebzeleri yetiştirdik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Bunun yanında, gelir de elde ediyoruz." dedi.