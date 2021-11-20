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- Mesleki eğitim için öğrenci destekleri belli oldu
Mesleki eğitim için öğrenci destekleri belli oldu
- AA
- 20.11.2021 - 11:05
- Güncelleme : 20.11.2021 - 11:09
Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ve bunlara ilişkin hususlar düzenlendi.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN GEÇERLİ
Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında OSB İçinde ve OSB Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.
OSB DIŞINDAKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DESTEKLER:
Buna göre, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle belirlendi:
"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 6 bin 585 lira, denizcilikte 7 bin 186 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 7 bin 186 lira, gıda teknolojisinde 6 bin 739,2 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 5 bin 984, inşaat teknolojisinde 6 bin 585 lira, kimya teknolojisinde 7 bin 63 lira, makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 7 bin 210 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 7 bin 775, radyo-televizyonda 6 bin 674 lira, tarımda 7 bin 775 lira, tasarım teknolojilerinde 5 bin 108,40 lira, uçak bakım alanında 6 bin 585 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 8 bin 20 lira."
OSB’DEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DESTEKLER:
OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları ise şöyle tespit edildi:
"Bilişim teknolojilerinde 5 bin 500 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 7 bin 355 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 8 bin 815 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 8 bin 558 lira, gıda teknolojisinde 7 bin 674 lira, kimya teknolojisinde 8 bin 420 lira, makine teknolojisinde 8 bin 13,6 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 8 bin 625 lira, metal teknolojisinde 8 bin 420 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 7 bin 613 lira, moda tasarım teknolojilerinde 6 bin 359 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 9 bin 215 lira, plastik teknolojisinde 8 bin 470 lira, tasarım teknolojilerinde 5 bin 810,4 lira, tekstil teknolojisinde 8 bin 23 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 7 bin 489 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 9 bin 215 lira."