TL mevduatlara stopaj indirimi uygulamasının süresi 6 ay uzatıldı

Türk Lirası mevduatlara stopaj indirimi uygulaması ile birlikte mevduat faizi ve kâr payları tevkifat yani kesinti oranlarının uygulama süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

30 Haziran 2022'de sona eren Türk Lirası mevduatları için stopaj desteğinin süresi 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarını da kapsıyor

Söz konusu karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının yanı sıra altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesaplarıyla işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında da uygulanacak.

Tevkifat sürelerinde uzatıma gidildi

Tevkifat, para konusunda, vergi bağlamında, vergiler üzerinde kesinti yapma anlamına geliyor. Vadeli ve vadesiz mevduat faizleri ve kâr paylarına uygulanmakta olan ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek tevkifat yani kesinti oranlarının süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan 193 Sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, vadeli ve vadesiz mevduat faizlerinden sağlanan gelir ve kazançlara uygulanan ve hesap cinsine göre yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0 oranında değişen tevkifat oranlarının süresi, 31 Aralık'a kadar açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere uzatıldı.

İpotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen menkul kıymetler tevkifat oranı yüzde 5 oldu

Reuters'in haberine göre, kararla ayrıca, bugün itibarıyla 31 Aralık'a kadar iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 5 olarak belirlendi.