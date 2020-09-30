Mevduat hesaplarından alınan stopaj yeniden belirlendi

Mevduat hesaplarından alınan stopaj, yıl sonuna kadar vade süresine göre kademeli olarak yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır olarak yeniden hesaplanacak.

Bankalardaki mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldüğünde, böylece 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmiş oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki karara bir geçici madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj oranları; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda uygulanacak.