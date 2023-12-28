Mevduatlarda tevkifat oranı avantajı: Nisan 2024'e kadar süre uzatıldı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre mevduattaki vergi avantajının süresinde uzatıma gidildi.
Mevduat, kâr payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ve menkul kıymet kazançlarına ait alıcı tarafından ödenecek KDV oranını temsil eden tevkifat oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar değiştirilmeden uygulanacak.
Gelir vergisi kanununun geçici 67'inci maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu.
Mevduatta tevkifat oranı dört ay aynı kalacak
Kararla söz konusu tevkifat oranlarının geçerlilik süresi 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Bu karar da mevduatta tevkifat oranının dört ay aynı kalacağını işaret ediyor.
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