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Mevduatlarda tevkifat oranı avantajı: Nisan 2024'e kadar süre uzatıldı

Mevduatlarda tevkifat oranı avantajı: Nisan 2024'e kadar süre uzatıldı Yeni alınan bir karara göre, mevduat, katılım fonu, kira sertifikaları ve menkul kıymetlerde tevkifat oranı 2024 Nisan sonuna kadar değiştirilmedi.