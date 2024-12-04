Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergeleri yayımladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,93 artış gösterdi.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,53, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,74 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,81, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,9, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,75 ve hizmette yüzde 3,37 arttı.

KASIM TÜFE GÖSTERGELERİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin kasımda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam / Aylık

Genel TÜFE / 2,93

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE / 2,53

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE / 2,74

Enerji / 0,81

Gıda ve alkolsüz içecekler / 4,9

Enerji ve gıda dışı mallar / 1,75

Hizmet / 3,37