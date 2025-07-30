'Michelin Rehberi 2026' Kapadokya'yı da seçkisine aldı

Michelin Rehberi 2026 seçkisine Türkiye'den bir değer daha katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİ TURİZMİNDE ÖNEMLİ ADIM

Ersoy, bu gelişmenin gastronomi turizminde Türkiye'nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

SEÇKİ ARALIKTA AÇIKLANACAK

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir medeniyetler mirasına ev sahipliği yapan Kapadokya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da uluslararası platformlarda öne çıkıyor.

TANDIRDAN GÜVEÇLERE

Michelin Rehberi'nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

"KAPADOKYA MÜFETİŞLER ÜZERİNDE DERİN BİR ETKİ BIRAKTI"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti.

BÖLGEYİ TERCİH ETMEK İÇİN BİR NEDEN DAHA

Poullennec, "Kapadokya'nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde, şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz: Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek." değerlendirmesinde bulundu.

TÖRENLE AÇIKLANACAK

Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025'te İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Tüm seçkiye Michelin Rehberi'nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilecek.