Microsoft'un çalışanlarına bu yıl zam yok ABD'li teknoloji devi Microsoft, bu yıl "tam zamanlı" olarak nitelendirilen çalışanlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

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Microsoft, çalışanlara bir e-posta gönderdi ve 2023'teki çalışma şartlarını açıkça belirterek, bu şartların gerekli olduğunu de belirtti.

Insider'ın haberine göre, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, çalışanlara maaş artışı ile ilgili şirket çalışanlarına elektronik posta gönderdi.

Söz konusu e-postada Nadella, şirketin yapay zekanın yeni çağında büyük bir platform değişikliğine öncülük etmeye yardımcı olduğu ve bunu küresel makroekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalırken dinamik ve rekabetçi bir ortamda yaptıklarını aktardı.

Çalışanlara geçen yılki zamlar hatırlatıldı

Geçen yıl piyasa koşullarına ve şirket performansına bağlı olarak ücretlere yaptıkları artışları anımsatan Nadella, bu yıl ekonomik koşulların müşteri talebi, iş gücü piyasası ve bir sonraki inovasyon döngüsü için gerekli yatırımlar dahil olmak üzere birçok boyutta çok farklı olduğunu kaydetti.

"Saatlik çalışanlar için maaş artışı olacak"

Nadella, bu yıl saatlik çalışanlar için maaş artışı olacağını ancak tam zamanlı çalışanlar için maaş artışı olmayacağını belirtti.

İkramiyeler devam edecek

İkramiyelerin ise verilmeye devam edileceğine işaret eden Nadella, şirketi uzun vadeli başarıya hazırlamak için söz konusu kararın gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı.