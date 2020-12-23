Milas zeytinyağı AB'ye tescilli 5. coğrafi işaretimiz oldu

Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesinden sonra Milas zeytinyağı da Avrupa Birliği’nce tescillendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel hazine olan coğrafi işaretlerin, önce Türkiye'de, ardından da Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmesinin gurur verici olduğunu aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Milas zeytinyağının, AB'de tescil edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yağın Türk mutfağına büyük değer kattığını, aynı zamanda üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkat çektiğini belirtti.

“YÖRENİN TOPRAK VE İKLİM KOŞULLARI KALİTEYİ GETİRİYOR”

Milas zeytinyağının ününün üretiminde, yüksek kalitede yetişen memecik çeşidi zeytininin kullanılmasından ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

YEREL HAZİNEMİZ

"Milas zeytinyağı, AB'de tescilli 5. coğrafi işaretimiz oldu. Yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerin, önce ülkemizde, ardından da AB'de tescil edilmesi bizlere gurur yaşatıyor. Zeytinyağı ile birlikte AB'de tescilli diğer coğrafi işaretlerimiz; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesi."