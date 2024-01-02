Milas’ta dağ çileği bereketi! Bölge halkı gelirden memnun Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamovalı Mahallesi'nde dağ çileği bolluğu mahalle sakinlerini sevindirdi. Uzmanlar ise dağ çileğini dengeli tüketmek konusunda uyarıda bulundu.

AA

Türkiye'nin dağ köylerinde yetişen ürünler, bölge halkı tarafından toplanarak ekonomik kazanca dönüşüyor.

Köy halkı topladıkları ürünlerin bir kısımı kendileri kullanıyor ancak çoğunu pazarlarda satarak geçimini sağlıyor.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamovalı Mahallesi'nde de dağ çileği bulunuyor.

Çamova Mahallesi'nde bu yıl dağ çileğinin bol olması mahallede yaşayan vatandaşları memnun etti.

Dağ çileğinde bu yılki bereket uzun yıllardır bekleniyordu

Uzun yıllardır beklenen bu bereket, hem mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü hem de sağlık açısından önemli bir doğal kaynağın daha geniş çevrelere ulaşmasını sağladı.

Her yıl bu meyveyi toplayarak geçimlerini sağlayan mahalle sakinleri, bu yılki bollukla birlikte ekonomik yönden gelir sağladı.

"Dağ çileği mevsiminde ve dengeli tüketilmeli"

Uzmanlar, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken dağ çileğinin mevsiminde ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)