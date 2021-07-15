Milli Emlak borçlarına yapılandırma geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma uygulanacak.

Kamu borçlarına uygulanan yapılandırmanın bir benzerini içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

30 NİSAN 2021'DEN ÖNCEKİ BORÇLAR İÇİN

Milli Emlak Genel Tebliğine göre vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran 2021 itibarıyla ödeyemedikleri kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu borçlarına ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

BORCUN ASLI KALACAK, GECİKME ZAMMI SİLİNEREK TEKRAR HESAPLANACAK

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak.

18 TAKSİTE KADAR ÖDEME İMKANI TANINACAK

Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenebilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM VAR

Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

İLK TAKSİT 30 EYLÜL’E KADAR

Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS

Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.