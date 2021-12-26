Yılbaşında Milli Piyango bileti almak alışkanlığı olanlar günler önceden sıraya girdi ve uğurlu saydıkları gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri, ekonomik sıkıntılarına bir çözüm bulmak isteyenlerden, sahte bilet almamak için dikkat edenlere ve yılbaşında almak alışkanlığı olanlara kadar birçok nedenle tercih ediliyor. Piyango biletlerine olan ilginin boyutları yılın son günlerinde giderek artıyor. Bilet bulamamak endişesi ile günler öncesinden alınan biletler, bir de uğurlu sayılan gişelerden edinilmek istendiğinde ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON LİRA

120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu.

Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, zaman daraldıkça daha da arttı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı.

Milli Piyango bayilerinde yılbaşı yoğunluğu ViDEO

"SON İKİ HAFTADIR ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor.” açıklamasını yaptı.

BİLETTLER 30, 60 VE 120 LİRADAN SATILIYOR

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“BANA BİLE ‘NE İSTERSİN’ DİYE SORUYORLAR”

Eminönü’nde seyyar bilet satıcısı olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile ‘ne istersin’ diye soranlar oluyor.” dedi.

“HAYALİM TORUNLARIMA YATIRIM YAPMAK”

Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak.” açıklamasını yaptı.

"YİNE DE BİR UMUT..."

Yine bilet alacak olan Erol Şen de “Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim.” dedi.