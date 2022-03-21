Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den 'ikinci zam' yanıtı

Asgari ücrete ikinci zam iddiaları vatandaşların gündeminde yerini alırken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin cevap geldi. Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

2022 yılı için belirlenen asgari ücret, vatandaşların beklentisinin üzerinde bir kararla yüzde 50,54 oranında arttı.

4 bin 253 TL olarak yürürlüğe giren 2022 yılı asgari ücret için yılın üçüncü ayında ek zam iddiaları gündeme geldi.

Birçok sektörde yaşanan fiyat artışları ile birlikte asgari ücrete tekrar zam yapılacağı haberleri vatandaşların merak konusu oldu.

Asgari ücret artacak mı sorusu akıllarda yerini alırken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin soru işaretlerine noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ

Bakan Bilgin, asgari ücretin yeniden gözden geçirileceği iddialarına şimdilik öyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde yanıt verdi.

İkinci bir zam olmayacağı mesajını veren Vedat Bilgin aralık ayını işaret ederek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"ŞARTLAR İÇERİSİNDE BAKMAK LAZIM"

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım.

"YASAL TARİH ARALIK AYI"

Asgari ücret eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."