Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren düzenleme yolda Çalışan emekliler için genel sağlık sigortası primi alınması gündemde. Orta Vadeli Program'da sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımlar arasında bu düzenleme de yer alıyor.

Haber Merkezi

Ekonomi bürokrasisi, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminde denge sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM KESİNTİLERİ VE MUAFİYETLER

Mevcut durumda, çalışanlardan genel sağlık sigortası için yüzde 12,5 oranında bir prim kesiliyor.

Bu primin yüzde 7,5’i işveren, yüzde 5’i ise çalışan tarafından ödeniyor.

Emeklilik sonrası çalışma hayatına devam eden bireyler ise genel sağlık sigortası primi ödemekten muaf olup, sadece sosyal güvenlik destek primi ödemekte.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMESİ VE YAŞ SINIRI ÇALIŞMALARI

Gündemdeki tartışmalardan biri, çalışan emeklilerin de genel sağlık sigortası primi ödemeye devam etme olasılığı.

Ancak bu primin, çalışanın emekli maaşından mı yoksa çalıştığı iş yerinden aldığı ücretten mi kesileceği konusunda henüz kesin bir görüş birliği yok.

Ayrıca, yaş sınırı üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor ve genel sağlık sigortası kesintisinin 55-60 yaş aralığında uygulanabileceği öne sürülmekte.

Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkarılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor.