Milyonlarca işçiye müjde: İzin ücretine indirim yapılamayacak Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme; yıllık ücretli izin hakkının özde dinlenme hakkına ilişkin bir hak olduğuna dikkat çekti.

Özel güvenlik şirketinde çalışan genç, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti.

'Kurumun işçisi değil'

Davalı şirket avukatı, davacının taleplerinin hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, ayrıca davacının davalı kurumun işçisi olmadığını, hizmet alınan şirketlerin bünyesinde çalıştığını, bu sebeple de davanın husumet yönünden reddi gerektiğini ileri sürdü.

Davanın reddi istendi

Diğer davalı özel güvenlik şirketi ise 6552 sayılı Kanun uyarınca asıl işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olduğunu, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi.

İş Mahkemesi, 'indirim yapılsın' dedi

Davalı şirket kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, davacının 8 yıllık çalışma süresi boyunca hiç yıllık izin kullanmamasını hayatın olağan akışına ters olduğundan kararı bozdu.

Yeniden yapılan yargılamada İş Mahkemesi, yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 oranında indirim yapılmasına hükmetti.

Yargıtay devreye girdi

Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince, bu kez devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda; yıllık izin hakkının Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olduğu, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmeyeceği ve bu haktan vazgeçilemeyeceği hatırlatıldı.

'Çalışırken ücreti isteyemez ancak...'

İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesinin mümkün olmadığı vurgulanırken, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati olduğu dile getirildi.

Oy birliği ile alınan Yargıtay kararında şöyle denildi:

"İzin ücretinden indirim yapılarak karar verilmesi hatalı"