Mısır, IMF'den destek istedi

Daha önce IMF'den üç kez destek alan Kahire yönetimi, yönünü tekrar Washington merkezli kuruluşa çevirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Mısır ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu durumun üstesinden gelmek isteyen Kahire yönetimi, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek istedi.

IMF'DEN EK FİNANSMAN TALEBİ

Bloomberg'ün haberine göre, Mısır Kabinesi, ülkenin “ek finansman içerebilecek yeni bir program üzerinde müzakereler talep ettiğini” söyledi.

IMF yetkilisi Celine Allard, fon personelinin "bu şokun Mısır ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletecek" bir program üzerinde müzakerelere hazırlanmak için Kahire'yle yakın temas halinde olduklarını söyledi.

EN BORÇLU ÜLKELERDEN BİRİ

Mısır, Orta Doğu'nun en borçlu ülkelerinden biri ve büyük bir gıda ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan enerji ve tahıl fiyatları, Mısır ekonomisine yönelik riskleri de artırdı. Mısır ayrıca, son yıllarda IMF'ye en çok borcu olan ülkelerden biri haline geldi.

IMF'DEN ALINAN DESTEKLER

Geçmişte üç kez IMF'den destek alan Kahire, 2016'da 12 milyar dolar ve 2020 yılında sırasıyla 2,8 ve 5,2 milyar dolar kredi desteği almıştı.

Mısır hükümeti, IMF desteğinin yanı sıra finansal yardım için Arap dünyasındaki bazı petrol zengini müttefiklerini değerlendiriyor.

BAE'DEN 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Anlaşmayla ilgili kaynaklara göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'a yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmaya karar verdi.