Petrol
121.83
0.19%
Euro
16.31
-0.19%
Dolar
14.82
-0.04%
Altın
925.79
-0.23%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
641.900
2.76%
BTXN Coin
41.06
-0.26%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Mısır, IMF'den destek istedi

    Daha önce IMF'den üç kez destek alan Kahire yönetimi, yönünü tekrar Washington merkezli kuruluşa çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır, IMF'den destek istedi

    Rusya-Ukrayna savaşı, Mısır ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor.

    Bu durumun üstesinden gelmek isteyen Kahire yönetimi, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek istedi.

    IMF'DEN EK FİNANSMAN TALEBİ

    Bloomberg'ün haberine göre, Mısır Kabinesi, ülkenin “ek finansman içerebilecek yeni bir program üzerinde müzakereler talep ettiğini” söyledi.

    IMF yetkilisi Celine Allard, fon personelinin "bu şokun Mısır ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletecek" bir program üzerinde müzakerelere hazırlanmak için Kahire'yle yakın temas halinde olduklarını söyledi.

    EN BORÇLU ÜLKELERDEN BİRİ

    Mısır, Orta Doğu'nun en borçlu ülkelerinden biri ve büyük bir gıda ithalatçısı konumunda bulunuyor.

    Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan enerji ve tahıl fiyatları, Mısır ekonomisine yönelik riskleri de artırdı. Mısır ayrıca, son yıllarda IMF'ye en çok borcu olan ülkelerden biri haline geldi.

    Mısır, IMF den destek istedi #1

    IMF'DEN ALINAN DESTEKLER

    Geçmişte üç kez IMF'den destek alan Kahire, 2016'da 12 milyar dolar ve 2020 yılında sırasıyla 2,8 ve 5,2 milyar dolar kredi desteği almıştı.

    Mısır hükümeti, IMF desteğinin yanı sıra finansal yardım için Arap dünyasındaki bazı petrol zengini müttefiklerini değerlendiriyor.

    BAE'DEN 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

    Anlaşmayla ilgili kaynaklara göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'a yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmaya karar verdi.


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum'da aracın yakıt deposundan metamfetamin çıktı
    3. Sayfa

    Erzurum'da aracın yakıt deposundan metamfetamin çıktı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Türkiye havası en kirli 46'ncı ülke oldu
    Yaşam

    Türkiye havası en kirli 46'ncı ülke oldu

    Görüş Bildir