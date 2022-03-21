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- Mısır para birimi cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti
Mısır para birimi cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti
Mısır para birimi cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17,81’den işlem görmeye başladı.
- AA
- 21.03.2022 - 17:38
- Güncelleme : 21.03.2022 - 17:42
Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Mısır para birimi cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17,81’den işlem görüyor.
MISIR MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN ARTIRIM YAPTI
Mısır Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısının ardından faiz oranlarında 100 baz puan artışına gitti.
Merkez Bankasının faiz oranında yüzde 1 artışa gitmesinin ardından cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti.
1 DOLAR, 15,77 CÜNEYHDEN BİR ANDA 17,81'E ÇIKTI
Mısır para birimi cüneyh, Kasım 2020’den bu yana dolar karşısında 15.70 civarında işlem görüyordu. Bu sabah dolar karşısında 15,77’den işlem gören cüneyh, dolar karşısındaki sert düşüşün ardından borsada 17,81’den işlem görmeye başladı.