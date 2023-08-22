Mısır'dan yeni petrol sahası keşfi: Süveyş Körfezi'nde buldular Ülkedeki Maden Kaynakları Bakanlığı, yeni petrol sahası keşfine ilişkin gelişmeyi duyurdu. Miktar açıklanmazken, "Petrol yüksek kalitede" denildi.

AA & Ensonhaber

Mısır, Süveyş Körfezi'nde petrol keşfine imza attı.

Kahire yönetimi, bölgede yeni petrol sahası bulduklarının haberini verdi.

Konuya ilişkin açıklama, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yazılı açıklamaya göre, Mısırlı uluslararası enerji şirketi Cheiron, Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni petrol sahası keşfetti.

Miktarı açıklanmadı: Petrol yüksek kalitede

Ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022’de yüzde 41 arttığını ifade etmişti.

Mısır'ın 2025 hedefi

El-Molla, 2025 yılına kadar 300 doğalgaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

Bakanlık, yeni keşfin günde 2 bin 500 varilin üzerinde üretim yapan GNN-11 arama kuyusu aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Sahadan elde edilen toplam üretimin günde yaklaşık 23 bin varile ulaştığı kaydedildi.