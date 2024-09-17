MKK, İstanbul'da 16 trilyon dolarlık zirve düzenliyor Dünyadan 40 merkezi kayıt kuruşunun bir araya geleceği İstanbul Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İHA

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Avrasya, Afrika ve Ortadoğu’dan 40’ı aşkın ülkenin Merkezi Saklama Kuruluşlarını İstanbul Finans Merkezi’nde düzenleyeceği zirvede bir araya getiriyor.

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, MKK’nın ev sahipliğinde 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

PİYASA DEĞERİ: 16 TRİLYON DOLAR

Toplantıya katılan kurumların toplamı 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile yıllık 8,6 trilyon dolarlık bir işlem hacmine karşılık geliyor.

2 EKİM'DE BORSA'DA İÇ TOPLANTI YAPILACAK

2 Ekim günü, birliklerin iç toplantıları MKK ev sahipliğinde Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) yönetim kurulu toplantısı yanı sıra AMEDA birliği ile dönem başkanlığını MKK’nın yürüttüğü AECSD Birliği’nin genel kurul toplantıları düzenlenecek.

RESMİ AÇILIŞ 3 EKİM'DE İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE

MKK’nın düzenlediği toplantı ile ilgili verilen bilgiye göre; zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla 3 Ekim’de İstanbul Finans Merkezi’ndeki resme açılış töreni ile başlayacak.

SERMAYE PİYASALARININ GELECEĞİ KONUŞULACAK

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmi temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak.

ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleşeceği zirvenin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi’nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

40’I AŞKIN ÜLKEDEN 100’DEN FAZLA KATILIMCI BEKLENİYOR

MKK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ve AECSD Dönem Başkanı Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi’nde 40’ı aşkın ülkeden 100’den fazla katılımcıyla gerçekleştirecekleri bu ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

AECSD ve AMEDA bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer aldığı bu organizasyonda yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamını bir araya getirmiş oluyoruz. Her iki birlik üyesi ülkelerin sermaye piyasaları verilerine baktığımızda; yaklaşık 11 bin halka açık şirket ve 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile yıllık 8,6 trilyon dolarlık bir işlem hacminden söz ediyoruz. Kıtaları birleştiren İstanbul’da, bu bölgeleri ve piyasaları da birleştirecek olmanın haklı gururunu yaşarken, zirveyle birlikte elde edilecek çıktıların tüm katılımcı ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)