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    MKK Kâr Endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 197 yükseldi

    MKK'ca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin hesaplanan ikinci çeyrek MKK Kâr endekslerindeki artış, yatırımcı iştahının bir göstergesi olarak kabul görüyor.
    • 05.09.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 14:58
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    MKK Kâr Endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 197 yükseldi

    Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin KAP'ta yayınladıkları finansal veriler kullanılarak hesaplanan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kâr Endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 41,69, yıllık bazda ise yüzde 196,72 yükseliş gösterdi.

    Merkezi Kayıt Kuruluşunca, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin hesaplanan ikinci çeyrek MKK Kâr ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar verilerini yayınladı.

    endeks

    KAP'ta yayınlandı

    MKK'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladıkları finansal veriler kullanılarak hesaplanan endeksler, her çeyrek dönem için son bir yıllık karların/hasılatların toplamı esas alınarak, nominal bazda hesaplanıyor.

    MKK Ciro Endeksi de ikinci çeyrek itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 29,26, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 113,39 yükseldi.


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