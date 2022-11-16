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    MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Veri Analiz Platformu, MKK nezdinde saklanan pay senetlerinin ve menkul kıymetlerin değerini açıkladı.
    • 16.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:13
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    MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Veri Analiz Platformu tarafından yayınlanan verilere göre, pay senetlerinin değeri 5,06 trilyon liraya ulaştı.

    MKK nezdinde saklanan pay senetlerinin değeri 5,06 trilyon liraya ulaşırken, menkul kıymetlerin değeri de 6,097 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

    Menkul kıymet senetlerinin dağılımı

    AA'nın haberine göre, MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 234,17 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 616,51 milyar lirasını yatırım fonu, 184,18 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 1 milyar 121,43 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

    MKK


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