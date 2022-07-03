Mobil abone sayısı 87,4 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022'nin ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin, geçen yıla göre yüzde 21 artış gösterdiğini paylaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, rapora dair bilgileri paylaşarak, mobil abone sayısının 87,4 milyona ulaştığını belirtti ve "Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25,5 milyar liraya yükseldi." açıklamasını yaptı.

Rapordan notlar

Rapora göre bu yılın birinci çeyreğinde haberleşme sektöründeki büyüme devam etti.