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- Mobil abone sayısı 87,4 milyona ulaştı
Mobil abone sayısı 87,4 milyona ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022'nin ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin, geçen yıla göre yüzde 21 artış gösterdiğini paylaştı.
- 03.07.2022 - 13:23
- Güncelleme : 03.07.2022 - 14:19
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" hazırlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, rapora dair bilgileri paylaşarak, mobil abone sayısının 87,4 milyona ulaştığını belirtti ve "Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25,5 milyar liraya yükseldi." açıklamasını yaptı.
Rapordan notlar
Rapora göre bu yılın birinci çeyreğinde haberleşme sektöründeki büyüme devam etti.
- İlk üç aylık dönem itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 444 şirketin 801 yetki belgesi bulundu.
- Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25,5 milyar liraya yükseldi.
- Bu yılın ilk çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 76 milyar dakika oldu.
- Mobil abone yaygınlığı yüzde 103,2 seviyesinde gerçekleşti.
- Mobil abonelerin 81,3 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93'ünü oluşturduğu görüldü.
- Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,9 milyonu aştı.
- Taşınan toplam mobil numara sayısı 160 milyona ulaşıldı.
- Sabit hatlarda toplamda 2,4 milyon numara taşıma işlemi gerçekleştirildi
- 70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 88,8 milyona çıktı.
- Abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını belirtti.
- Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artışın yaklaşık yüzde 70 ile kablosuz-telsiz sabit internet hizmeti abone sayısında yaşandı.
- 2022 yılı birinci çeyreğinde 478 bin kilometre fiber altyapısına ulaşıldı.
- Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yüzde 21 artışla 5 milyonu geçti.
- Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022'nin birinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi.
- Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 229 gigabyte, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12,6 gigabyte seviyesinde gerçekleşti.
- Bir önceki üç aylık döneme göre, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 12 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15 civarında artış oldu.