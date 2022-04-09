Mobil iletişim tarifelerine yüzde 52.5 zam yapıldı

Mobil iletişimde tarife ücretlerine yüzde 52.5'lik bir zam yapılırken, yurtiçi aramalarda azami ücret 87,53 kuruştan 1,23 TL’ye yükseldi.

Yeni yılın zamlarına mobil iletişim tarifeleri de eklendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerde uygulanan ücret tarifesi zamlandı.

YÜZDE 52.5 ZAMLANDI

Yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87,53 kuruştan 1,23 TL’ye yükseldi.

Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80,64 kuruştu. Böylelikle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.