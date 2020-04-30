Mobil uygulama ekonomisi koronavirüs sürecinde büyüdü

Son dönemde ortaya konan 'Mobil Uygulama Trendleri Raporu', koronavirüs salgını sırasında iş, yeme-içme ve oyun sektörlerindeki mobil uygulamaları kullanmakta büyük bir artış olduğunu gösteriyor.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde ekonomiyi negatif yönde etkilerken, "Mobil Uygulama Ekonomisi" bu dönemden olumlu yönde etkileniyor.

Global SaaS şirketi Adjust'ın yıllık “Global Mobil Uygulama Trendleri” raporu, 2019 yılı verileri ışığında, gelecek dönem trendlerini masaya yatırıyor. Rapor, 2019'un ilk çeyreği ile 2020 yılının ilk çeyreğindeki rakamları karşılaştırarak, koronavirüs salgınının mobil uygulama ekonomisini nasıl etkilediğini inceliyor.

MOBİL UYGULAMALAR “ÖDE VE OYNA” SİSTEMİNE DOĞRU GİDİYOR

Rapor, indirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalara ışık tutuyor ve çıkan sonuca göre de pazarlamacılar, uygulama içi aktiviteleri paralı hale getiriyor ve görülüyor ki mobil uygulamalar dünyası yavaş yavaş “öde ve oyna” şekline dönüşüyor.

KULLANICILAR YENİ UYGULAMALARI BÜYÜK BİR HIZLA İNDİRİYOR

Yapılan araştırmadaki verilere göre, 2020 yılında birçok sektörü kapsayan uygulamalara yapılan kullanıcı girişlerinde ve kullanıcıların yeni uygulamaları indirmelerinde ciddi bir artış var. Bu artış, özellikle iş, yeme- içme ve oyun sektörlerinde görülüyor.

EVDEN ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI ARTTI

Salgın hastalık nedeniyle, evden çalışan kişi sayısının artması ve bunun bir zorunluluk haline gelmesi nedeni ile iş uygulamalarının kullanımında 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 105 ve yeni uygulama indirmelerde yüzde 70 çok büyük bir artış görülüyor. Evden çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılar, uygulamaların ücretli versiyonlarını tercih ettiklerinden, ciroya katkı sağlayan uygulama-içi hareketler de yüzde 75 oranında arttı.

LOKANTALARIN SADECE SERVİS HİZMETİ VERMESİ BÜYÜMEYİ ETKİLEDİ

Dükkanların kapalı olma zorunluluğu nedeniyle, birçok restoran sadece evlere servis vermeye başladı, dolayısıyla yeme ve içme uygulamalarına yapılan girişler geçen yıla göre yüzde 73 artış gösterdi. Uygulamaları yeni indiren ve kullanmaya başlayanlarda ise bu artış oranı yüzde 21.

EVDE SIKILANLAR OYUNA SARILDI

Bu dönemde, oyun uygulamalarında da büyük bir artış oldu. Evlerinde oyun oynamak isteyen ve zaten var olan kullanıcılara, yenileri eklendi. Mart ayının son haftasında bu sektörde yapılan uygulama indirmeleri, geçen yıla göre yüzde 132 arttı. Genel olarak bakıldığında oyun uygulamalarında; 2019'un ilk çeyreğine göre uygulama girişlerinde yüzde 47 ve yeni uygulama indirmelerinde de yüzde 75 artış görüldü.

MOBİL UYGULAMALAR GİDEREK PARALI HALE GELİYOR

Rapor, indirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalar arasındaki farkları ortaya koyuyor. Rapor gösteriyor ki pazarlamacılar, rekabet arttıkça, uygulama içi aktiviteleri paralı hale getirmeye devam ediyor. Ücretli kaynaklardan indirilen uygulamalar, 2019'da toplam uygulama indirmelerinin yüzde 30'unu oluştururken, bu oran 2018'de yüzde 24 idi.

MOBİL UYGULAMALAR EN ÇOK ÖĞLEN VE AKŞAM SAATLERİNDE KULLANILIYOR

E-ticaret uygulamalarının en çok kullanıldığı zamanlar, öğlen 12.00-14.00 arası ve akşam 19.00-22.00 arası ki bu zaman dilimleri günlük toplam kullanımlarının çeyreğini oluşturuyor. Buna benzer olarak yeme ve içme uygulamalarına girişler de akşam 17.00-20.00 arası yapılıyor ve bu zaman dilimi de kullanıcıların toplam günlük yaptıkları uygulama girişlerinin yüzde 31'ini oluşturuyor.

OYUN OYNANAN SAATLER

Öte yandan, birçok oyun uygulamasının kullanımı, gün boyunca çok önemli değişiklikler göstermiyor. Gündelik oyun aktiviteleri, 12.00-16.00 arası artıyor ama buradaki kullanıcı alışkanlığı değişimi sadece yüzde 15. Bu arada mid-core oyunlara yapılan girişler, sabah 05.00 gibi erken saatlerde artmaya başlıyor ve 13.00 gibi zirve noktasına ulaşıyor.