Mobilya ihracatı 10 ayda geçen yılı geçti

Türkiye'nin ihracatta iddialı alanlarından birisi olan mobilyada hedeflerine emin adımlarla giderken 2021'nin ilk 10 ayında yapılan ciro geçen yılın toplamını aşmış durumda.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'ne göre, Türkiye'nin mobilya ihracatı, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 3,45 milyar dolara ulaşarak, 2020 yılı ihracatını geride bıraktı.

SEKTÖR İHRACATI 2021'DE REKORA KOŞUYOR

Mobilyada geçen yıl boyunca yapılan ihracat 3 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen yıl boyunca yapılan ihracat 10 ayda aşıldı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın 10 ayında yüzde 17 artarak 5,5 milyar dolara ulaşırken, sektör bu yılın sonunda rekor bir rakamla karşılaşacağa benziyor.

Mobilyada geçen yıl boyunca yapılan ihracat 3 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen yıl boyunca yapılan ihracat 10 ayda aşıldı. Bu dönemde en çok; çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihracatı gerçekleşti.

En yüksek ihracat ise ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e yapıldı.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 10 ayda geçen yıl rakamının geçilmesinin sektörde sevinçle karşılandığını belirterek, "Şimdiden tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Yıl sonunda ihracatta hedefimiz; 4,2-4,3 milyar dolar bandına ulaşmak." dedi.

"ABD, TÜRK MOBİLYACILARIN RADARINDA"

Nuri Gürcan, 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, son dönemde özellikle ABD'nin Türk mobilyacıların radarında olduğunu belirtti.

Gürcan, değerlendirmesinde: "Bugüne bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 ihracat artışı var. Rakamlar küçük ama aşağı yukarı 52 milyar dolar Çin'in mobilya satışı. Bizim ihracatımızın 4 milyar dolar olduğunu düşünürsek küçük düzeydeyiz. Ama pazar payımızı artırırsak 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşabiliriz. Ocak ayında mobilya sektörü kendi fuarını düzenleyecek. Bunun da ihracata katkı sunacağını düşünüyoruz." dedi.