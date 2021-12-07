Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk kez 6 milyar doları geçti

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk kez 6 milyar doları geçti

Türkiye ekonomisinin güçlü yönü olan ihracatın içinde yer alan mobilya sektörü, 2021'in 11 ayında 2021'de 6,2 milyar dolarlık ciroya ulaşarak geçen yılki rakamı yakaladı ve önüne geçti.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, Ocak-Kasım 2021'de yüzde 25,8 arttı.

Söz konusu dönemde 6,2 milyar dolara ulaşan sektörün ihracatı, geçen yıl 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

MOBİLYA İHRACATI YÜZDE 24,6 ARTTI

Mobilya ihracatı da yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,6 artışla 3 milyar 859 milyon dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, geçen ay ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 33,2 artışla 695,8 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde mobilya sektörü 406,1 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektör, bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap ve metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç etti.

"TÜRKİYE, İHRACATTAKİ BAŞARISIYLA DÜNYA DEVLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü olarak son yıllarda ihracatta yakaladıkları artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, şartlar ne olursa olsun üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Bu gücüyle de dünyanın birçok uluslararası mobilya devinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bugün küresel şirketler ülkemizdeki üretimlerini artırma kararı alıyor. Yine birçok uluslararası şirket, Türkiye'deki mobilyacılarımıza üretim yaptırmaya başlıyor. Alınan bu kararlar, sektörümüzün yakaladığı üretim ve ihracat ivmesini daha da hızlandıracak. Sektör olarak ülkemize yönelen yatırımların 2023'te 3 milyar doları, 2030'da da 10 milyar doları bulmasını bekliyoruz."

İÇ PİYASA İÇİN TAKSİTLERİN 18'E ÇIKARILMASI ÇAĞRISI

Mobilyanın, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Güleç, "Bu temel ihtiyacın karşılanabilmesi ve sektörün geleceği için mobilyada 9 olan taksit sayısı en az 18'e çıkarılmalı. Dünyanın dört bir yanından küresel üreticiyi ülkemize çekmeyi başardığımız bir dönemde mobilyacımızın yatırım hevesi canlı tutulmalı. Bunun için de ürettiği ürünü özellikle iç pazara satabilmeli." dedi.

Söz konusu dönemde en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e ihracat yapıldı.