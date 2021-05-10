Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında tarihi zirve

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında bu yılın ilk 4 ayında 2 milyar 100 milyon dolarla tarihi zirve görüldü.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2 milyar 100 milyon dolarla tarihi zirve görülürken, bu rakamın 1 milyar 300 milyon dolarını mobilya sektörü gerçekleştirdi.

SEKTÖRÜN İHRACATI YÜZDE 29 ARTTI

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 2 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın 1 milyar 300 milyon dolarını mobilya sektörü yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış kaydetti. Kağıt ve orman ürünleri sektörü 582 milyon dolar, mobilya ise 375 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA, ABD, FRANSA, İSRAİL VE IRAK'A

Geçen ay en fazla dış satım Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak'a yapılırken, en çok yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar ihraç edildi. Ayrıca, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar ve çocuk mobilyaları da en çok ihraç edilen ürünler arasında yer aldı.

"SALGIN DÖNEMİNDE İŞ YAPMAYI ÖĞRENDİK"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörün 2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün mobilya tarafında dünyanın 8'inci büyük ihracatçısıyız. İlerleyen aylarda da artışın süreceği inancıyla dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelmek için sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl son derece iyi başladı. İlk 4 ayda 1 milyar 300 milyon dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdik. 2020 sonunda görmeyi düşündüğümüz 4 milyar doları, sanırım bu yılın sonunda göreceğiz. Bu da bir önceki yıla en az yüzde 20'lik artış demek. 2021'den umutluyuz. En önemlisi salgın döneminde iş yapmayı öğrendik."