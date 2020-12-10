Mobilya sektöründen 11 ayda 3.1 milyar dolarlık ihracat

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı, yılın 11 aylık döneminde 4 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti ve mobilyanın içinden aldığı pay ise 3 milyar 100 milyon dolar oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasında görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

“TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜ DÜNYANIN 8. BÜYÜK İHRACATÇISI”

Güleç, Türkiye mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu ve üretim hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Güleç, “Türkiye mobilya sektörü olarak üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimimizi artırarak, dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2’den, yüzde 3’e çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda hayatımızın bir gerçeği olan koronavirüs pademisi tüm hızıyla devam ederken yılı, mobilya üzerinde 4 milyar bandına en yakın noktada tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’YE MOBİLYADA İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 11,23

Mobilya ihracatında ilk beş pazarı Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere ve İsrail olarak açıklayan Güleç, ABD ve Çin gibi stratejik önemdeki hedef pazarlarda ise yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.

Güleç, ABD’ye mobilya ihracatında pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artışın yüzde 11,23 olduğunu belirterek, “ABD pazarındaki istikrarımız devam ediyor. Bu artış, istikrarlı pazar konsantrasyonu ve 5 yıllık bir çalışmanın neticesi olarak okunabilir. Lojistik mobilya merkezleri projesinin tam olarak hayata geçmesi halinde bu tarafta daha ciddi bir artış bekliyoruz.” dedi.