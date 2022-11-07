Mobilya ve kağıt ürünleri ihracatı şimdiden 2021 rakamını yakalandı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ihracat artışı hedefini yıl bitmeden tutturdu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sektörün Ocak-Ekim 2022'deki ihracat rakamlarını aktardı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 10 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 6,92 milyar dolara ulaştı ve böylece 2021 geneli ihracat rakamını yakaladı.

10 ayda ülke genelindeki ihracat artışı yüzde 15 olurken (209,5 milyar dolar), mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründeki artış bu rakamın 9 puan üzerinde gerçekleşti.

Mobilya sektörünün ihracattan aldığı pay

Sektörün genel ihracat içinde mobilya kısmının aldığı pay 3,93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu alandaki ihracat artışı yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti.

Potansiyel pazar yerlerindeki yatırımlarıyla ihracat payını artıran mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 704 milyon dolar oldu.

Ocak-ekimde en fazla mobilya ihracatı Irak'a yapıldı

Mobilya sektörünün ocak-ekim döneminde en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 432,1 milyon dolarla Irak başı çekerken, Irak'ı, 333 milyon dolarla Almanya takip etti.

İsrail 207,8 milyon dolarla üçüncü, ABD 204 milyon dolarla dördüncü, Fransa ise 177,5 milyon dolarla mobilya ihracatında beşinci sırada yer aldı.

İhracatta öne çıkan mobilya türleri

Dönem içinde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldı.