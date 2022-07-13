Mobilya'dan yılın ilk yarısında 4,1 milyar dolarlık ihracat

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi.

Mobilya sektörü, kalitesi ve orijinal tasarımdan aldığı güçle ihracat hedeflerini aştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'ne göre, sektörün ihracatı, yılın ilk yarısında rekor derecede artış gösterdi.

Sektörün ihracatı ocak-haziran döneminde ilk kez 4 milyar doları aşarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artışla 801 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kağıt ve karton ihracatı 1,5 milyar doları aştı

AA'nın haberine göre, sektör içinde bulunan kağıt ve karton ürünleri grubunda ihracat yılın ilk yarısında yüzde 47 artışla 1,53 milyar dolar oldu.

En çok ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık

Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülke 169 milyon dolarla Birleşik Krallık olurken, en yüksek ihracat artışı yüzde 241 ile İtalya'da kaydedildi. İhracatta ilk 5 ülke Bileşik Krallık, İsrail, Irak, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kağıt ve karton sektörünün haziran ihracatı ise 314 milyon dolarla bu yılın en iyi performansına imza attı.

"Türk kağıt sanayicileri dünyada adından daha sık söz ettirmeye başladı"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, yeni yatırım ve ihracat hamleleriyle birlikte Türkiye kağıt sanayicilerinin dünyada adından daha sık söz ettirmeye başladığının altını çizdi.

Duran, "Yılın ikinci yarısı için yeni yatırımlarımız şu an hazır. Bunları en kısa sürede hayata geçirip sektörümüzün mevcut ihracat kapasitesini daha da artırarak 2021 yılındaki ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.