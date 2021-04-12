Ham madde tedariki konusunda yaşanan sıkıntının mobilya sektöründe de hissedildiğini belirten Modoko Başkanı Koray Çalışkan, birçok fabrikanın kapanma noktasında olduğunu söyledi.

Mobilya sektöründe yaşanan ham madde tedarikiyle ilgili sorunlar, fabrikalardaki üretimi durdurarak kapanma aşamasına getirdi.

Bloomberg HT yayınına katılan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan sektördeki hammadde sorununa dikkat çekti.

Çalışkan, sunta ve MDF'nin yurt içinde üretildiğini belirterek dünyaya ihraç edildiğini ancak gelinen aşamada hammadde sıkıntısı nedeniyle ihracat oranlarının da etkilendiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Çalışkan, "Ham madde konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Sunta ve MDF'yi yurt içinde üretiyoruz. İthal girdisi olmadan Türkiye bu üretimleri gerçekleştiriyor. Dünyaya da ihraç ediyor. Mobilya ve MDF üreticilerinin dünya pazarındaki payı yüzde 5 civarında.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya sektöründeki olumsuzlukları açıkladı VİDEO







"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ SUNTA-MDF ÜRETİCİSİ"

Türkiye, dünyanın en büyük ikinci sunta-MDF üreticisi. Mobilya sektörünün sunta-MDF tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşamıyor olması lazım. Ama geldiğimiz süreçte fabrikalarımız neredeyse ham madde bulamadığı için kapanma noktasına gelmeye başladı.

"HAM MADDE BULAMIYORUZ"

Mobilya sektöründe yaklaşık 500 bin kişi ekmek yiyor. Konuştuğumuz fabrikalardan şunu duyuyoruz, 'Aldığımız projeleri teslim etmekte zorlanıyoruz. Ham madde bulamıyoruz. 200 TL olması gereken MDF'leri 320 TL'ye alıyoruz.' Sunta-MDF üreticileri yoğun vaziyette ihracata çalışıyor.





"İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNÜ, BULGARİSTAN'DAN GETİRMEYE BAŞLADIK"

İç pazarda da biz hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünleri örnek veriyorum Bulgaristan'dan 270 TL'ye MDF'leri Türkiye'ye getirmeye çalışmak gibi komik olaylar yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.