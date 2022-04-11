Moody's: ABD bankacılık sistemi, istikrarlı kalacak

Moody's bir açıklama yaparak, ABD bankaları için operasyon koşullarının elverişli olmayı sürdürdüğü ve istikrarlı kalmaya devam edeceğini kaydetti.

ABD bankacılık sistemini değerlendiren bir açıklama, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geldi.

Moody's'ten yapıyan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının büyüme görünümünü olumsuz etkilediğini ancak ABD bankacılık sisteminin beklenen kredi temelleri göz önüne alındığında istikrarlı kalacağına dikkat çekildi.

GSYH artışı 2021'e kıyasla daha yavaş bir hızda olmasına rağmen devam edecek

Moody's'in gelecek 12 ile 18 ay boyunca ABD bankacılık sistemine ilişkin görünümünün durağan olmaya devam ettiğini belirttiği açıklamada, ekonomik toparlanmanın olgunlaşmasıyla birlikte reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının 2021'e kıyasla daha yavaş bir hızda olmasına rağmen devam edeceği vurgulandı.

Artan iş gücü bankaların gelirini de artırdı

AA'nın haberine göre; kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, artan iş ve tüketici faaliyetleri ile birlikte bunun bankaların kredi ve gelir artışını destekleyeceği belirtildi.