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    Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

    Moody's, yaptığı değerlendirmede eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları oluşturduğunu dile getirdi.
    • AA
    • 02.06.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:44
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    Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) için politika zorlukları oluşturduğunu belirterek, açıklamada bulundu.

    "ECB, GEVŞEK PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

    ECB'nin birkaç yıl boyunca yüksek seviyede gevşek para politikasını sürdürmeye devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, enflasyonda kısa vadeli artışın Euro Bölgesi'nin salgından hızla çıkabilmesi ile ilgili olduğu aktarıldı.

    Moody s: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var #1

    “YUNANİSTAN, PORTEKİZ VE İSPANYA'NIN 2019'DAKİ EKONOMİK AKTİVİTE SEVİYELERİNE ULAŞMASI ZAMAN ALACAK”

    Euro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun ECB için politika zorlukları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bölgede ekonomik toparlanmanın ufukta göründüğü ancak önümüzdeki dönemde Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın 2019'daki ekonomik aktivite seviyelerine ulaşmasının Almanya ve Fransa'ya göre daha uzun zaman sürebileceği bildirildi.

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