Petrol
110.84
1.38%
Euro
16.18
-1.03%
Dolar
14.73
-0.85%
Altın
936.78
-1.60%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.369
-1.57%
BTXN Coin
38.86
-0.58%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Moody's, Belarus'un kredi notunu indirdi

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belarus'un kredi notunu "B3"ten "Ca"ya indirdi, not görünümünü ise "negatif" olarak korudu.
    • AA
    • 11.03.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moody's, Belarus'un kredi notunu indirdi

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya verdiği destekle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırımlarına neden olan Belarus'un ekonomisi sarsılmaya başladı.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bir açıklama yaparak, Belarus'un kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

    RUSYA'NIN KREDİ NOTU NEGATİF OLARAK KORUNDU

    Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Ca"ya indirildiği ve kredi notu görünümünün "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

    BELARUS'UN KREDİ PROFİLİ ZAYIFLADI

    Not indiriminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısında Belarus'un kredi profilinin zayıflamasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Belarus'un kilit ekonomik sektörlerinin yaptırımlar tarafından hedef alındığı, bunun ülkenin borcunu ödeme kapasitesini tehlikeye attığı aktarıldı.

    Belarus

    YAPTIRIMLAR, AB ÜLKELERİNİN BİR MİSİLLEMESİ

    Açıklamada, Belarus'un temerrüde düşmesinin giderek daha olası hale geldiğine dikkat çekilerek, ülkenin notunun 4 kademe düşürülmesi ve negatif görünümü sürdürme kararının Batılı ülkelerin Rusya'nın askeri saldırısına verdiği desteğe misilleme olarak Belarus'a uyguladığı son yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı
    3. Sayfa

    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ta bir profesörün 4 bin türlük böcek koleksiyonu var
    İç Haber

    Kahramanmaraş'ta bir profesörün 4 bin türlük böcek koleksiyonu var

    Görüş Bildir