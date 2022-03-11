Moody's, Belarus'un kredi notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belarus'un kredi notunu "B3"ten "Ca"ya indirdi, not görünümünü ise "negatif" olarak korudu.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya verdiği destekle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırımlarına neden olan Belarus'un ekonomisi sarsılmaya başladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bir açıklama yaparak, Belarus'un kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

RUSYA'NIN KREDİ NOTU NEGATİF OLARAK KORUNDU

Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Ca"ya indirildiği ve kredi notu görünümünün "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

BELARUS'UN KREDİ PROFİLİ ZAYIFLADI

Not indiriminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısında Belarus'un kredi profilinin zayıflamasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Belarus'un kilit ekonomik sektörlerinin yaptırımlar tarafından hedef alındığı, bunun ülkenin borcunu ödeme kapasitesini tehlikeye attığı aktarıldı.

YAPTIRIMLAR, AB ÜLKELERİNİN BİR MİSİLLEMESİ

Açıklamada, Belarus'un temerrüde düşmesinin giderek daha olası hale geldiğine dikkat çekilerek, ülkenin notunun 4 kademe düşürülmesi ve negatif görünümü sürdürme kararının Batılı ülkelerin Rusya'nın askeri saldırısına verdiği desteğe misilleme olarak Belarus'a uyguladığı son yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.