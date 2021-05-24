Moody's: Birçok gelişen piyasanın salgın öncesindeki seviyesine dönmesi 2022'yi bulacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının gelişen piyasalara etkisini değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen piyasalarda toparlanma işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

107 GELİŞEN ÜLKENİN YÜZDE 73'Ü "YATIRIM YAPILABİLİR" NOT SEVİYESİNİN ALTINDA"

Moody's'ten yapılan açıklamada, değerlendirilen 107 gelişen ülkenin yüzde 73'ünün "yatırım yapılabilir" not seviyesinin altında kaldığı, yüzde 31,8'inin ise kredi notu görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

68 ÜLKE "DURAĞAN", 34 ÜLKE "NEGATİF", 4 ÜLKE "POZİTİF" KREDİ GÖRÜNÜMDE

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen gelişmiş ekonomiler içerisinde halihazırda negatif görünüme sahip ya da negatif izleme altında olan ülke bulunmadığı belirtilen açıklamada, "B" notu ile değerlendirilen bir ekonominin gelişen ekonomiler içerisinde yüzde 37 ile en yüksek paya sahip olduğu, 68 ülkenin "durağan", 34 ülkenin "negatif", 4 ülkenin ise "pozitif" kredi görünümü ile değerlendirildiği kaydedildi.

“ÜLKELERİN VE FİNANSAL OLMAYAN ŞİRKETLERİN KREDİ STRES GÖSTERGELERİ YÜKSEK”

Açıklamada, gelişen piyasalarda toparlanma işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi.

“G20 ÜLKELERİ İÇİNDE ÇİN VE TÜRKİYE HARİÇ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Direktörü Atsi Sheth, "2020'de Çin ve Türkiye hariç tutulduğunda G20 ülkelerinin reel GSYH'si yaklaşık olarak ortalama yüzde 6 daraldı. Gelişen piyasalarda bu yıl üretim çıktısı toparlanıyor. Fakat birçok gelişen piyasanın salgın öncesindeki seviyesine dönmesi 2022'yi bulacak." ifadelerini kullandı.