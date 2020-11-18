Moody’s: Hava yolu şirketlerinin zararları 2022 yılına kadar sürebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs salgını kaynaklı olarak hava yolu şirketlerinin faaliyet zararlarının 2022 yılına kadar devam edebileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den yapılan açıklamada, hava yolu sektöründe tüketici talebinde bir miktar artış olmasına rağmen, koronavirüs salgının tüketici talebini önümüzdeki dönemde halen etkileme riskinin mevcut devam ettiği dile geldi.

“HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, 2022'YE KADAR OPERASYON ZARARLARI YAZMAYA DEVAM EDEBİLİR”

Açıklamada hava yolu şirketlerinin 2022 yılına kadar operasyon zararları yazmaya devam edebileceği belirtildi.

“AŞIDAN SONRA HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKETİM TALEBİ SERT BİR ŞEKİLDE ARTMAYABİLİR”

Moody’s açıklamasında, hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle görünümünün “negatif” olduğu belirtilirken, 2021 yılında aşı çalışmalarının onaylanmasının, aşılamanın sonuncunda kitlesel bağışıklığın oluşmasının, havacılık sektöründe tüketim talebini sert bir şekilde artırabilecek hızda olmayabileceği belirtildi.

23 HAVA YOLUNUN BORÇLARI 2020 YILINDA 80 MİLYAR DOLAR ARTTI

Açıklamada, Moody’s tarafından değerlendirilen 23 hava yolunun borçlarının 2020 yılında 80 milyar dolar artarak toplam 223 milyar dolara ulaştığı, 2021 yılının ilk yarısında bunun toplam 230 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

GİDERLERDE AZALMA VAR

Moody’s açıklamasında, ayrıca hava yolu şirketlerinin toplam gelirlerinin bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyesinde azaldığı belirtildi.