Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Moody’s, 2021 yılında küresel sukuk ihracının 190 ila 200 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini bilirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek.” denildi.

İSLAMİ FONLAR YILLIK YÜZDE 4-5 BÜYÜYECEK

Açıklamada, “Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek.” öngörüsüne yer verildi.

“SEKTÖR, GENİŞ MÜSLÜMAN NÜFUSA SAHİP ÜLKELERDE YETERSİZ TEMSİL EDİLDİĞİ İÇİN BÜYÜME İÇİN BOL ALAN SAĞLIYOR”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, “İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL SUKUK İHRACI 2021'DE YAKLAŞIK 190-200 MİLYAR DOLAR ARASINDA İSTİKRAR KAZANACAK”

Madani, “Küresel sukuk ihracının, 2020'de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021'de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

SUKUK İHRACI NEDİR?

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalara verilen ad.

Sertifika ihracı yapacak olan kurum veya kuruluş faiz oranına ülke ve şirket riski gibi katsayıları ekleyerek kupon oranı ve sertifikanın ihraç nominal değerini buluyor.