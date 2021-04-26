Moody's küresel enerji endüstrisinin görünümünü pozitife çevirdi

Moody's, küresel enerji endüstrisinin görünümünü talep ve fiyat artışı nedeniyle durağandan pozitife çevirdiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel enerji endüstrisinin görünümünün talep ve fiyat artışı nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği belirtmekle birlikte emtia fiyatlarındaki artışın, gelecek 12-18 aylık dönemde endüstriyi desteklemesinin beklendiği tahmininde bulundu.

“EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENDÜSTRİYİ DESTEKLEYECEK”

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel enerji endüstrisinin görünümünün talep artışı ve fiyat artışı nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği, emtia fiyatlarındaki artışın gelecek 12-18 aylık dönemde endüstriyi desteklemesinin beklendiği belirtildi.

“PETROL VARİL FİYATI 45-65 DOLAR ARALIĞINDA OLACAK”

Açıklamada, Moody’s'in, orta vadede petrol varil fiyatının 45-65 dolar aralığında olacağını tahmin ettiği belirtildi.

“NORMALLEŞME PETROL VE DOĞALGAZ TALEBİNİ HIZLANDIRIYOR”

Moody’s açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Elena Nadtotchi, “Koronavirüs salgını kontrol altına alındıkça tüketim talebindeki, ticaretteki ve imalat aktivitesindeki artış küresel ekonomik büyümeyi yönlendiriyor. Bu da 2021 yılının sonlarına ve 2022 yılının başlarına doğru olan petrol ve doğalgaz talebini hızlandırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“OLUMLU PİYASA KOŞULLARI FAALİYET VE GELİRLERİ ETKİLEYECEK”

Açıklamada, olumlu piyasa koşullarının, önümüzdeki dönemde şirketlerin arama ve üretim faaliyetlerini ve şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini belirtildi.