Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı

Moody's, Ukrayna'ya olan askeri müdehalesi karşısında Rusya'yı ve savaştan büyük yara alan Ukrayna'yı kredi notlarını değerlendirmek üzere inceleme altına aldığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'nın "Baa3" ve Ukrayna'nın "B3" olan kredi notlarının "düşüş için" incelemeye alındığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.

YENİ YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN BATILI ÜLKELERLE KOORDİNASYONA BAĞLI

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın kredi profili üzerindeki etkisinin bunların kapsamına, hedeflenen sektörlere ve Batılı ülkelerle arasındaki koordinasyon derecesine bağlı olacağı belirtildi.

UKRAYNA'NIN DIŞ FONLARA BAĞIMLILIĞI RİSK OLUŞTURUYOR

Moody's'in açıklamasında, Ukrayna'ya ilişkin ise ülke ekonomisinin dış fonlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında kapsamlı bir çatışmanın hükümetin likiditesi ve dış pozisyonları için bir risk oluşturabileceği ifade edildi.