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- Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı
Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı
- AA
- 26.02.2022 - 09:32
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'nın "Baa3" ve Ukrayna'nın "B3" olan kredi notlarının "düşüş için" incelemeye alındığı aktarıldı.
Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.
YENİ YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN BATILI ÜLKELERLE KOORDİNASYONA BAĞLI
Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın kredi profili üzerindeki etkisinin bunların kapsamına, hedeflenen sektörlere ve Batılı ülkelerle arasındaki koordinasyon derecesine bağlı olacağı belirtildi.
UKRAYNA'NIN DIŞ FONLARA BAĞIMLILIĞI RİSK OLUŞTURUYOR
Moody's'in açıklamasında, Ukrayna'ya ilişkin ise ülke ekonomisinin dış fonlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında kapsamlı bir çatışmanın hükümetin likiditesi ve dış pozisyonları için bir risk oluşturabileceği ifade edildi.