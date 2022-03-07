Moody's Rusya'nın kredi notunu tekrar düşürdü

Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından kredi derecelendirme kuruluşları arka arkaya Rusya'nın kredi notunu düşürmeye devam ediyor. Savaş uzadıkça ikinci kez indirime gidiliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bir açıklama yaparak Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirlediğini bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi.

RUSYA'NIN BORÇLARINI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİDEKİ KAYGIDAN KAYNAKLANDI

Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankası'nın sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

EN SON GÜNCELLEME 25 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.