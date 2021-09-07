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    Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda iki katına çıkacak

    Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğunu kaydederek ilk 5 yılda iki katı büyüyeceğini aktardı.
    • AA
    • 07.09.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:21
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    Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda iki katına çıkacak

    Türkiye, katılım bankacılığı ile ilgili düzenleme ve denetleme çalışmalarını yürüterek, kurumların bankacılık piyasasındaki yerini sağlıklı zemin üzerinde oturtmaya çalışıyor.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

    2020 YILI SONUNDA KATILIM BANKACILIĞININ PAYI YÜZDE 7,1’E YÜKSELDİ

    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

    “DESTEKLEYİCİ HÜKÜMET POLİTİKALARININ ROLÜ VAR”

    Açıklamada, katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu vurgulandı.

    Moody s: Türkiye de katılım bankacılığının payı 5 yılda iki katına çıkacak #1

    “KATILIM BANKACILIĞININ PAYI GELECEK 5 YILDA EN AZ İKİ KATINA ÇIKACAK”

    Moody's, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

    BU PAY, KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ KONSEY ÜYESİ ÜLKELERDE YÜZDE 45

    Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.

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