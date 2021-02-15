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Moody's, Türkiye'de katılım bankalarının payının artmasını bekliyor

Moody's, Türkiye'de katılım bankalarının payının artmasını bekliyor

Türkiye'de katılım bankalarının işleyişi ve sorumluluk alanları yeni düzenlemelerle belirlendikçe, bu sektör de güçlenmeye devam ediyor. Moody's de bu konudaki beklentisini paylaştı.