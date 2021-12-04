Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2 olarak teyit etti

Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2 olarak teyit etti

Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini yüzde 9,2’dan yüzde 11’e çıkardı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit ederken, not görünümünü aynı bıraktı.

Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı. Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit edilirken, not görünümünü aynı kaldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azalmasından ötürü uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

DÜŞÜK CARİ AÇIK NEDENİYLE TÜRKİYE'NİN TEMEL DIŞ KIRILGANLIK RİSKİ AZALDI

Moody's'in açıklamasında Türk Lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.

"ÖZEL SEKTÖR PARA BİRİMİ DALGALANMALARINA KARŞI GÖRECELİ BİR ESNEKLİK GÖSTERİYOR"

Türkiye'de özel sektörün para birimi dalgalanmalarına karşı göreceli bir esneklik gösterdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

"İHRACAT 2020 BÜYÜMESİNE GÜÇLÜ KATKI YAPACAK"

Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk Lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022'de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BU YIL YÜZDE 11 BÜYÜYECEK"

Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi.

Moody's kasım ayında yayınlanan Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

"2022’YE İLİŞKİN BÜYÜE TAHMİNİ İSE YÜZDE 4"

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.