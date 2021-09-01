Moody's Türkiye'nin 2021 ve 2022 büyüme tahminini yükseltti

Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini turizm sektöründeki toparlanmanın desteklemesinin de etkisiyle yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, finans kaynaklarının ve yatırımcıların yaklaşımlarını doğrudan etkileyen öneme sahip Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayınladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE VE YILLIK BAZDA BÜYÜME ÖNGÖRÜLDÜ

Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltti.

“TOPARLANMADA DELTA VARYANTI RİSK OLUŞTURUYOR”

Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

“G-20 EKONOMİSİ 2021’DE ARTACAK, 2022’DE DÜŞECEK”

Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2021'DE YÜZDE 6 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR”

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2022 YILINA İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DE YÜZDE 3,5'TEN YÜZDE 3,6'YA ÇIKARILDI”

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.