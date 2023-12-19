Moody's, yeni Türkiye raporunu yayınladı Geçen hafta kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmayan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Türkiye için bir rapor daha yayınlayarak ekonomik toparlanmanın zaman alacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Moody's, bu aşamada Türkiye için sadece abonelerle paylaşılan "Kredi Görüşü" konulu bir rapor yayınladı.

Türkiye'de kurumsal kapasitenin değerlendirmesi yapıldı

Yayınlanan bu raporda, Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağını belirtilerek, şu değerlendirme kullanıldı: