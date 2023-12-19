Moody's, yeni Türkiye raporunu yayınladı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
Moody's, bu aşamada Türkiye için sadece abonelerle paylaşılan "Kredi Görüşü" konulu bir rapor yayınladı.
Türkiye'de kurumsal kapasitenin değerlendirmesi yapıldı
Yayınlanan bu raporda, Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağını belirtilerek, şu değerlendirme kullanıldı:
Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır.
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